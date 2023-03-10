Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ekiplerinin deprem bölgesine desteği sürerken, üniversitenin farklı birimlerinden akademisyenler ve gönüllü öğrencilerinden oluşan 25 kişilik ekip, yeni sosyal sorumluluk ve destek projelerini hayata geçirmek için Adıyaman’a doğru yola çıktı. Mobil İçme Suyu Arıtma Tesisi yapmayı da planlayan ekibin çalışması hakkında bilgi veren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Tesiste günlük 100 tonun üzerinde içme suyu üretimi yapılacak ve bölge için ciddi bir ihtiyaç karşılanacak" dedi.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaralarını sarmayı sürdürüyor. 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin hemen ardından afet koordinasyonuna destek olmak için dört koldan harekete geçiren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), arama-kurtarma, acil sağlık hizmetleri, insani yardım, barınma ihtiyacı ve hasar tespit çalışmalarına önemli katkılar sunmuştu. Deprem araştırma raporları ile kamuoyunu bilgilendiren DEÜ, bölgeye yardım eli uzatmaya devam ediyor. Üniversitenin farklı birimlerinden akademisyenler ve gönüllü öğrencilerinden oluşan 25 kişilik ekip, yeni sosyal sorumluluk ve destek projelerini hayata geçirmek için Adıyaman’a doğru yola çıktı.

Mobil İçme Suyu Arıtma Tesisi yapılacak

DEÜ’nün deprem seferberliği ve son destek programı hakkında bilgilendirmede bulunan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Deprem bölgesinde farklı alanlardaki birçok proje ve uygulamanın hayata geçirilmesi için ekiplerimiz bölgeye gitmeyi, yaralara merhem olmayı sürdürüyor” dedi.

Bu çerçevede Adıyaman’da inşa edilecek Mobil İçme Suyu Arıtma Tesisi hakkında bilgi veren Rektör Hotar, “Afet bölgesinde en çok ihtiyaç duyulanlardan biri de sağlıklı içme suyuna olan erişim. Devletimizin bizlere sunmuş olduğu imkanlar dahilinde DEÜ olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmak adına, bir Mobil İçme Suyu Arıtma Tesisi kurmak için harekete geçtik. Tesisimizi Mühendislik Fakültemizin Çevre Mühendisliği Bölümü’nden hocalar inşa edecekler. Tesiste günlük 100 tonun üzerinde içme suyu üretimi yapılacak ve bölge için ciddi bir ihtiyaç karşılanacak” ifadesinde bulundu.

Depremin en çok etkilediği illerden olan Adıyaman’a hareket eden ekibin DEÜ Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Çocuk Eğitimi ve Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEÇEM) akademik üyelerinden ve öğrencilerden oluştuğu bilgisini veren Rektör Hotar, çocuklara yönelik oluşturulacak oyuncak ve masal atölyesi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Rektör Hotar, “Sanatın iyileştirmedeki gücünün farkındayız. Güzel Sanatlar Fakültemiz öğrencilerinin tasarladığı ve Bilimsel Araştırma Projeleri çerçevesinde desteklediğimiz ‘Hepimiz Çocuktuk’ projesi ile depremden etkilenen çocuklar için çeşitli bilimsel etkinlikler düzenleyeceğiz. Kurulacak oyuncak atölyemizde, depremzede çocuklar kendi oyuncak bebeklerini kendileri yaparak, hem eğlenceli vakit geçirecekler hem de öğrenmelerini pekiştirecekler” şeklinde konuştu.

DEÜ Fen Fakültesi tarafından deprem bölgesinde uygulanacak “Herkes İçin Bilim” etkinliği çerçevesinde çocuklarla bilimsel deneyler ve eğitici uygulamaların gerçekleştirileceğini aktaran Rektör Hotar, “Yine bilimin ışığında ilkokul ve ortaokul düzeyindeki çocuklarımız için fizik, kimya ve biyoloji alanlarında öğretici deneyler yapılacak, dersler işlenecek. Dört gün sürecek eğitimde öğrenciler, kimya alanında asit-baz kavramlarını öğrenecek, biyoloji dersinde soğan hücresini mikroskop ile inceleyecek ve fizik deneylerinde mıknatısın özelliklerini kavrayacaklar” bilgisini paylaştı.

DEÜ İlahiyat Fakültesi tarafından bölgede kurulacak “Manevi Destek Çadırı” hakkında da açıklamada bulunan Rektör Hotar, “DEÜ İlahiyat Fakültemiz tarafından daha önceden ‘Manevi Destek ve Rehberlik’ hattını hizmete açmıştık. Bu hat aracılığı ile depremden etkilenen vatandaşlarımıza kesintisiz manevi destek sunmaya çalıştık. Fakülte hocalarımız tarafından bu kez deprem bölgesinde oluşturulacak ‘Manevi Danışman Çadırı’ ile insanımızın yaralarını sarmaya, acılarını paylaşmaya ve onlara muhabbet ile yol göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

"Desteğimiz sürecek"

Dokuz Eylül Üniversitesi olarak öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra toplumsal fayda misyonu çerçevesinde her türlü yardımı zorlu süreçte üstlenerek depremden etkilenen vatandaşların hizmetine sunduklarını kaydeden Rektör Hotar, “Devletimizin imkanlarını sonuna kadar seferber ettiği bu zorlu süreçte bizler de gücümüz yettiğince vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret gösterdik. Bunu değerli akademisyenlerimiz, idari kadromuz, çalışanlarımız ve öğrencilerimiz ile sağladık. İzmir’de son olarak felaketten etkilenen depremzede ailelerimize Seferihisar’da bulunan sosyal tesislerimizin kapılarını açtık. Orada da ailelerimizi misafir etmeye, ihtiyaçlarına yetişmeye devam ediyoruz. DEÜ ailesi olarak bu zorlu süreçte sorumluluk almaya, vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya bundan sonra da devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.