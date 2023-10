Dünya çapında prestijli yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education Ranking (THE) Subject 2024 sonuçları açıklandı. Bilim dünyasındaki yükselişini sürdüren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), THE Ranking Subject tarafından yayınlanan Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2024 Alan Sıralamasına göre, sıralamaya giren Türkiye üniversiteleri arasında ilk 10’da aldı. DEÜ, ülkemizdeki üniversiteler arasında Coğrafya alanında 1?’inci, Spor Bilimleri ile Tarım ve Ormanlık alanlarında ise 2?’nci sırada yer aldı.

Geliştirdiği başarılı projeleri ve ödüllü çalışmaları ile dikkat çeken Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), uluslararası bilim dünyasında da görünürlüğünü ve saygınlığını artırmaya devam ediyor. Dünyanın en prestijli yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından birisi olan Times Higher Education Ranking (THE) Subject 2024 sonuçları açıklandı. Bilim dünyasındaki yükselişini sürdüren DEÜ, Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2024 Alan Sıralamasına göre sıralamaya giren Türkiye üniversiteleri arasında ilk 10’da yer aldı. 11 temel alandan 7’sinde sıralamaya giren DEÜ, 31 alt alandan 20’sinde kendine yer buldu. Ülkemizdeki üniversiteler arasında Coğrafya alanında 1?’inci olan DEÜ, Spor Bilimleri ile Tarım ve Ormanlık alanlarında ise 2?’nci sırada yer aldı. Başarıyı değerlendiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ’nün her alanda yükselişinin devam edeceğine dikkat çekti. DEÜ’nün dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarının indekslerinde her yıl düzenli olarak yer aldığını belirten Rektör Hotar, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren istikrarlı bir şekilde üzerinde durduğumuz, muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği ‘Dünyada ilk 500 Üniversite arasında yer alma’ hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elbette ki esas hedefimiz, bu listelere girmekle kalmayıp, yerimizi sağlamlaştıracak ve yükselişimize katkı sunacak hamleleri hayata geçirmeyi sürdürmek” dedi.

DEÜ’nün kurulduğu günden bu yana pek çok farklı alanda ilklere imza attığını ifade eden Rektör Hotar, “Üniversitemiz, farklı disiplinlerde ilkleri gerçekleştiren ve bundan gurur duyan bir kurum. Bunlardan birkaçına örnek vermek gerekirse, DEÜ Onkoloji Enstitüsü bünyesinde Türkiye’nin ilk Translasyonel Onkoloji Anabilim Dalı’nı kurduk. Yine üniversitemiz bünyesinde kurulan ve Türkiye’nin ilk Sağlık İhtisas Teknoparkı olan DEPARK, sağlık alanında yeni projeler üretmeye devam ediyor. Türkiye’nin ilk bayrakbilim müzesi olan DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesini kurmak da yine bize nasip oldu. Bunlar kurumumuz bünyesinde gerçekleşen sadece birkaç ilk, bunlar gibi daha nicelerine ev sahipliği yapan kurumumuzun çalışmalarının, uluslararası sıralama kuruluşları tarafından takdir edilmesi elbette ki bizim için bir sürpriz değil. Biz büyük bir aileyiz ve ailemizin her bir ferdi bu aidiyet duygusu ile çalışmalarını yürütüyor. Büyük ve köklü ailemizin başarısında emeği geçen mensuplarımıza teşekkür ediyor; başarılarımızın devam edeceğinin bir kez daha altını çiziyoruz” şeklinde konuştu.