Edirne’de bulunan Kapıkule sınır kapısının Bulgaristan bölgesindeki Kaptan Andrevo’nun gümrük memurları, deterjan olduğu beyan edilen 70 bine yakın parfüm, kıyafet, ayakkabı ve aksesuar bulundu.

Türkiye’den aldığı yükü Romanya’ya taşıyan yabancı plakalı Türk sürücü tırda bulunan yükünün temizlik ve deterjan olduğunu belgelerle gümrük memurlarına teslim etti. Risk analizi yöntemine göre kamyon, kapsamlı bir gümrük muayenesi için x- ray cihazına gönderildi.

Kontrolleri yapan müfettişler kargo odasında beyan edilen mallar yerine parfüm, tekstil, ayakkabı ve aksesuar içeren koli ve kutuların bulunduğunu tespit etti. Aralarında dünyaca ünlü markaların isimlerinin yer aldığı spor formaları, ceketler, bluzlar, erkek iç çamaşırları, şapkaların da aralarında bulunduğu 35 bin 510 parfüm ve tuvalet suyu ile 33 bin 214 tekstil ürünü ele geçirildi. Kolilerde 264 çift spor ayakkabı ile 192 adet tescilli marka logosu taşıyan çanta, valiz ve kemer de bulundu.

Toplamda 69 bin 180 adet beyanı olmayan eşya ele geçirildi.