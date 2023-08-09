Adana’da bir araçta bulunan yolcuya ait çanta da arama yapan jandarma ekipleri, deterjan kutusuna zulalanmış 20 paket halinde 700 gram esrar ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Çalışma da belirlenen bir aracı durduran ekipler, şüpheli yolcunun üzeri ve çantasında adli makamlardan alınan karara istinaden arama yaptı. Aramada şahsın çantasındaki deterjan kutularına zulalanmış 20 ayrı paket halinde 700 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.