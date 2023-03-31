Erzincan’da 4 bin 487 hayvan üreticisine, toplamda 15 milyon 370 bin 449 lira olan hayvancılık desteklemeleri ödenmeye başlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, bugün (31 Mart) saat 18.00 itibariyle destekleme ödemesinin üreticilerin hesaplarına aktarılacağı bildirildi.

Bu çerçevede Erzincan’da 4 bin 487 üretici, 34 bin 23 adet buzağı için 15 milyon 370 bin 449 TL buzağı desteği alacak.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın konuya ilişkin Türkiye geneli web sitesinde yer alan haber paylaşımında ise şu bilgilere yer verildi:

“1 milyar 653 milyon 871 bin liralık destekleme ödemesi bugün hesaplara aktarılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal destek ödemeleri dahilinde 1 milyar 653 milyon 871 bin 696 TL’lik destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacak.

Ödemelere ilişkin detaylar şu şekildedir; Buzağı desteği dahilinde 1 milyar 520 milyon 671 bin 781 TL,

Fark ödemesi (hububat, baklagil, dane mısır) desteği dahilinde 117 milyon 285 bin 356 TL,

Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği dahilinde 13 milyon 546 bin 541 TL,

Mazot ve gübre desteği dahilinde 1 milyon 564 bin 390 TL,

Sertifikalı fidan kullanım desteği dahilinde 803 bin 628 TL.

Toplamda 5 kalemde 1 milyar 653 milyon 871 bin 696 TL ödeme bugün hesaplara yatırılacak. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun.”