Bilecik eğitim camiasının deprem bölgesine destek ve yardım çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor.

Bilecik eğitim camiasının deprem bölgesine destek ve yardım çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor.

Bilecik ve Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nde soba üretimi, Yavuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ekmek üretimi, Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde tulum üretimi tüm hızıyla devam ediyor. Üretilenler deprem bölgesine gönderilmeye başlanırken 8 Halk Eğitim Merkezi de battaniye, kazak, atkı, tulum, bere ve elbise üretimine başlandı. Hazırlanan yardımlar deprem bölgesine giden Bilecik Valiliği koordinasyonundaki ekiplere teslim edildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, çalışmaların yoğunlukta olduğu Bilecik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nü ziyaret ederek deprem bölgesine ulaştırılmak üzere imalatı yapılan kıyafet ve uyku tulumları hakkında kurum Müdürü Reşat Avcı’dan bilgi aldı. Akyol, dikiş kursu usta öğreticileri ve öğrencileriyle birlikte üretimi değerlendirerek, hala devam eden çalışmalarımız ihtiyaç kalmayıncaya kadar devam edeceğini ifade etti.