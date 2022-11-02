Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Destek Büyükşehir’den Üretim Çiftçiden’ sloganıyla sürdürdüğü tarımsal projeler kapsamındaki avokado fidanı dağıtımlarının ikinci etabı tamamlandı.

Geçtiğimiz aylarda birinci etabı yapılan dağıtımlar kapsamında Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Akdeniz, Erdemli, Mezitli, Yenişehir, Toroslar ve Tarsus ilçelerinde yer alan 73 mahallede 85’i kadın, 182’si erkek olmak üzere toplam 267 üreticiye, yüzde 50’si hibeli 5 bin 353 adet avokado fidanı dağıtımı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi, ‘Avokado Fidanı Dağıtımı Projesi’ ile Türkiye’de üretimi az olan ve Akdeniz iklimine uygun yetişen tropik bir bitki olan avokadonun hem ülkede üretimini artırmak, hem de üreticilere yüksek gelir getirmesi amacıyla, alternatif tarım ürünü olarak avokado yetiştiriciliğini destekliyor.

Üretim aşamasında zorlanan üreticilerin yanında olmaya ve yaptıkları katkıyla girdi maliyetlerindeki yüksek fiyatları minimuma çekmeye çalıştıklarını ifade eden Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdar Gökçek, faaliyet alanlarına giren her konuda sahada olduklarını ifade ederek, “Alata Bahçe Kültürü Araştırma Enstitüsü ile ortak çalışma neticesinde, üreticilerimize yüzde 50 hibeli olarak avokado fidanları dağıtıyoruz. Son yıllarda özellikle Büyükşehir Belediyemizin öncü olduğu avokado fidanını, alternatif ürün olarak dağıtmaya başladık ve yaygınlaşmaya başladı. Üreticilerimizden de bu süreçte sürekli talepler almaya başladık. Bugün de bu talepler neticesinde, istemiş oldukları fidanları dağıtıyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin, Anamur gibi merkeze en uzak noktalara bile desteğinin olduğunu belirten ve avokado fidanı dağıtımından faydalanan kadın üreticilerden Ayşegül Beyre, “Başkanımız sağ olsun, geçen yıl da fidelerimizi göndermişti. Bu yıl da aynı şekilde hem kaliteli, hem de çok verimli fidelerimiz gelmiş bulunmakta. Bu destekler sayesinde, başta çiftçilik olmak üzere birçok şeyden geri kalmıyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin bu tür desteklerinden ilk kez faydalandığını kaydeden kadın üreticilerden Aliye Ersoy ise Başkan Seçer’e teşekkürlerini iletirken, “Bizleri unutmadığı için, bizleri, çiftçileri desteklediği için teşekkür ederiz. İlk defa böyle bir destek aldım. Bu tür desteklerin devamını, bilhassa kadın çiftçiler için bekliyorum” diye konuştu.

Piyasada çok pahalıya satılan avokado fidanını ve belki de daha güzelini 4’te 1 fiyatına almaktan dolayı çok memnun olduğunu söyleyen üreticilerden Ahmet Yavuz, “Düşünenlere, emeği geçenlere, herkese çok teşekkür ediyorum. Bu iş, pazarı olan bir iş. Yani diğer ürünler gibi toplayıp kendin satmıyorsun, olduğu zaman gelip yerinde alıyorlar. Yani mükemmel bir iş. Yakında muzu geçer diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.