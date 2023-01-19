İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir, Amasya Taşova Destek Köyü’nde kız öğrencilerin futbol turnuvalarında giymek istedikleri formaları özel olarak yaptırdı.

İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir, Amasya Taşova Destek Köyü’nde kız öğrencilerin futbol turnuvalarında giymek istedikleri formaları özel olarak yaptırdı.

Şair ve yazar Kasım Alper Özdemir, yurt içi ve yurt dışında çocuklar için yapmış olduğu sosyal projelere devam ederken, memleketi Amasya’yı da unutmadı. Amasya Taşova Destek Köyü İlk ve Ortaokulu Okul Aile Birliği’nin talebi olan formaları yaptıran İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir, köye gelerek öğrencilerle bir araya geldi ve formaları çocuklara hediye ederek Amasya’da yapılacak olan futsal turnuvası için başarılar diledi.

Okul Müdürü Süleyman Saykal, sosyal projeleriyle gerçekten dikkat çeken Kasım Alper Özdemir’e, "Köyümüz ve okulumuz adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencilerle okul bahçesinde top oynayıp sohbet eden Kasım Alper Özdemir, "Uzun yıllardır çocuklar üzerine projeler yaparak onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Bu bizim asli görevimiz ve spor ise bütün kötülükleri yok edebilecek bir yaşam tarzı. Çocuklarımızı her türlü tehlikeden korumak ailelerinin yanı sıra da topluma rol model olanların da ayrı bir görevi. Kız evlatlarımızı da 2023 yılında çok daha iyi yetiştirmeliyiz. Destek Köyü’nde olmak benim için ayrı bir güzellik oldu. Formaların sponsoru olan Tuncay Altunoğlu kardeşimize de teşekkür ediyorum. Birçok renk vardı ama Adana Demirspor gibi köklü bir takımın renkleri olmasını hem biz hem öğrencilerimiz istedi. Biz de özel olarak hediye edip onlara başarılar diledik. İyiliğin peşinde bir hikayemiz var diyerek güzel projelere imza atmaya devam edeceğiz" dedi.