Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 20 polis deprem bölgesi Hatay’da güvenliğin sağlanması ve yardım malzemelerinin dağıtılması noktasında destek için yola çıktı. Sabah saat: 08:00’da yola çıkan ekibi İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş yolcu etti. Öte yandan personel görevlendirilmesinin aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Zonguldak’ta emniyet personeli deprem bölgesine destek amacıyla şehirden hareket etti.

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