Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının “Destek Büyükşehirden Üretim Çiftçiden” projesi kapsamında Mut’taki 170 kişiye toplamda 5 bin 100 zeytin fidanı dağıtımı töreni düzenlendi.

Bu kapsamda büyükşehir belediyesi, kent genelinde üreticilere hem alternatif geçim kaynağı sağlayıp yeni iş sahaları oluşturmak, hem de bölgedeki tarım alanlarından maksimum düzeyde fayda sağlayabilmek adına 170 Mut’lu üreticilere toplamda 5 bin 100 zeytin fidanı dağıttı.

Çiftçiler Mersin Büyükşehir Belediyesinin sağlamış olduğu desteklerden dolayı Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkür etti.