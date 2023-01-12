Uşak Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından düzenlenen eğitimleri tamamlayarak “AFAD Destek Gönüllüsü” olmaya hak kazanan 119 kişi için Uşak Valiliği tarafından bir kahvaltı düzenlendi. Kahvaltı sonrası destek gönüllülerine sertifikaları Uşak Valisi Dr. Turan Ergün tarafından verildi.

Uşak Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından düzenlenen eğitimleri tamamlayarak “AFAD Destek Gönüllüsü” olmaya hak kazanan 119 kişi için Uşak Valiliği tarafından bir kahvaltı düzenlendi. Kahvaltı sonrası destek gönüllülerine sertifikaları Uşak Valisi Dr. Turan Ergün tarafından verildi.

Uşak AFAD Müdürlüğü tarafından verilen eğitimi tamamlayan 119 destek gönüllüsü için düzenlenen kahvaltıya; Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Uşak AFAD Müdürü Burak Edin, AFAD Başkan Yardımcısı Uğur Sezer, Sivil Toplum İlişkiler Akreditasyon Dair Başkanı Abdülkadir Tezcan, Farkındalık ve Gönüllük Daire Başkanı Nalan Aydın, Uşak Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Uşak Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Akdağ, Uşak il Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş, Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürü Kudret Aydın ve STK temsilcileri de katıldı.

Kahvaltı sonrası bir konuşma Yapan Vali Ergün, Uşak’ta AFAD Müdürlüğü’ne 2 bin 47 vatandaşa eğitim verildiğini açıkladı. Vali Ergün, “Uşak’ta AFAD Müdürlüğünü her geçen gün personel araç ve gereç takviyesi ile güçlendirdiklerini kaydeden Vali Ergün, “Şu anda AFAD İl Müdürlüğümüzde 51 arkadaşımız görev yapıyor. Takdir edersiniz ki 51 kişi ile büyük bir afetin hakkından gelmek mümkün değil. Bunun destek kısmı, sivil toplum kısmı ve vatandaşın katılımı çok önemli. Afetlere karşı; Afet öncesi, afet sırasında ve afet sonrası çalışmaları olmak üzere 3 bölümde hazırlık yapıyoruz. Afet gönüllüsü sayısının artırılmasını da afete hazırlık dahilinde değerlendirebiliriz. Sadece eğitim teorik olarak yeterli olsa da uygulama yapmak gerekiyor. İşte bizde bunun için sürekli tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Geçen ay AFAD Uşak İl Müdürlüğü bünyesinde 35 arkadaşımız, Antalya Kumluca’dan yaşanan sel felaketinde çok etkin bir çalışma ortaya koyarak ilimizi başarı ile temsil ettiler. Gönüllü arkadaşlarımız da destek kısmında çok yararlı işler yaptı. Hepsine çok teşekkür diyorum. Sayın İçişleri Bakanımız 2021 yılını ‘Afet yılı’ ilan etmişti. 2022 yılını da tatbikat yılı olarak tamamladık. 2022 yılında Uşak’ta afetlerle ilgili 298 bin kişiye ulaştık. Neredeyse merkez nüfusun tamamına ulaşmış durumdayız” ifadelerini kulandı.

Yapılan konuşmaların ardından gönüllülere sertifika verilmesiyle birlikte program son buldu.