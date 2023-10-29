Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yılı kapsamında düzenlediği “Destanların Dansı Yüzyılın Destanı” adlı tiyatral dans gösterisi ile muhteşem bir geceye imza attı. Unutulmaz gecede, sanatseverler karanlıktan aydınlığa, erenlerden ozanlara, ağıtlardan manilere, zaferlerden destanlara uzanan esrarengiz bir yolculuğa çıktı.

Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıldönümünü coşku içinde kutlanması için sayısız etkinlik ve programa imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, muhteşem bir programa imza attı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Destanların Dansı Yüzyılın Destanı adlı tiyatral dans gösterisine, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Garnizon Komutan Vekili Albay Erkan Dabi, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Jandarma Komutanı Hıdır Ayçiçek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Unutulmaz gecede, sanatseverler karanlıktan aydınlığa, erenlerden ozanlara, ağıtlardan manilere, zaferlerden destanlara uzanan esrarengiz bir yolculuğa çıktı. Türk toplumlarının kültürel zenginlikleri harmanlanarak binlerce yıllık tarihi ve kültürü müzik, dans ve tiyatro gibi gösteri sanatların en etkili metotlarıyla izleyiciyle buluştu.

Nuh Tufanı’ndan Karabağ’a

Muhteşem kostümleri, zengin kadrosu ile Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan geniş coğrafyada halkların kültürlerinin sahneye taşındığı program 2 perdeden oluştu. Dede Korkut’un gözünden, Nuh Tufanı, Nevruz Bayramı, Boğaçhan Destanı, Tomris Hatun, Nizami Gencevi ile Mevlana, Leyla ile Mecnun, Alpaslan, Cevanşir, Çanakkale Destanı, Kafkas İslam Ordusu, Atatürk ve Haydar Aliyev, Ayrılık, Mehmet Akif Ersoy ile Ahmet Cevat, Hari Bülbül ve Karabağ’ın tekrar Türk yurduna kazandırılması konularının işlendiği muhteşem program büyük beğeni topladı. Muhteşem gecenin sonunda izleyiciler sanatçıları ayakta alkışladı.

“Yaşasın Cumhuriyet”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, konserin ardından yaptığı konuşmada bu gece ortaya konan muhteşem eser ile tarihin derinliklerine uzanan bir yolculuğa çıktıklarını söyledi. Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıldönümünü kutlayan Başkan Zolan, “Başta Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Bize düşen bu emanete en güzel şekilde sahip çıkıp daha ileri ve yukarı götürmek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmaktır” dedi. Bu coğrafyada güçlü olmak zorunda olduklarını, ele ele vererek çok çalışmak gerektiğini anlatan Başkan Zolan, “İnşallah Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacak. Yaşasın Cumhuriyet” ifadelerini kullandı. Başkan Zolan daha sonra Genel Sanat Yönetmeni Serhat Turak’a üzerinde Denizli horozu bulunan kaide verdi.