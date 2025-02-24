Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Tavas ilçesi Yukarıboğaz Mahallesi’nde yaşanan su sıkıntısını gidermek için bir süre önce başlatmış olduğu içme suyu çalışmasını başarıyla tamamladı. Proje kapsamında bir adet içme suyu sondajı kuyusu ve 2 bin metre içme suyu iletim hattı döşendi. Bölgede durmaksızın çalışan DESKİ ekipleri, mahalledeki içme suyu sorunu çözdü.

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Tavas ilçesi Yukarıboğaz Mahallesi’nde yaşanan su sıkıntısını gidermek amacıyla başlatmış olduğu çalışmaları tamamladı. DESKİ ekiplerinin yaptığı incelemelerde, mevsimsel yağışların azalması ve kuraklık nedeniyle mevcut içme suyu kaynaklarının debisinin düşmesi sonucu susuzluk yaşandığı belirlendi. Bölgedeki çalışmalara kesintisiz devam eden DESKİ ekipleri, proje kapsamında bir adet içme suyu sondaj kuyusu açarak devreye aldı. Bu sondajdan alınan su numuneleri, TÜRKAK akreditasyonuna sahip DENÇEV laboratuvarlarında analiz edilerek içme suyu standartlarına uygun olduğu belirlendi. Ayrıca, mahalleye 2 bin metre içme suyu iletim hattı da döşendi.

Su sorununa kalıcı çözüm

Yukarıboğaz Mahallesi’nde yaşanan su sıkıntısının giderilmesi amacıyla açılan sondaj kuyusu ve döşenen iletim hattı sayesinde mahalle sakinleri, güvenilir ve yeterli içme suyuna erişim imkanı sağladı. DESKİ ekiplerinin özverili çalışmaları, bölgedeki su kaynaklarının daha etkin bir şekilde yönetilmesini sağlarken, mahalledeki su sorununu kalıcı olarak çözüme ulaştırılması, vatandaşlarda büyük bir memnuniyet oluşturdu.