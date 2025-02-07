Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ), bir süre önce Honaz Gürleyik TOKİ Konutları için başlattığı 2 bin 650 metre uzunluğundaki yeni içme suyu iletim hattı projesini tamamladı. Proje kapsamında Kaklık Mahallesindeki içme suyu sondaj kuyusu da devreye alındı.

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Honaz ilçesi Gürleyik Mahallesi’nde inşa edilen TOKİ konutları için içme suyu temini projesini tamamladı. Proje kapsamında Kaklık Mahallesi içme suyu şebekesinden beslenecek olan sisteme, takviye amaçlı bir süre önce açılan içme suyu sondaj kuyusu ve 2 bin 650 metre uzunluğunda, 355 mm çapında içme suyu iletim hattı döşendi. Bu sayede hem Kaklık Mahallesi’nde içme suyu sıkıntısı yaşanmaması, hem de TOKİ konutlarına su temini sağlanmış oldu. Hayata geçirilen projeyle, yaşanması muhtemel su sıkıntısına karşı tedbir alınarak çalışmalar başarıyla tamamlandı. Yapılan bu çalışma ile vatandaşlar artık daha sağlıklı ve kesintisiz suya erişim sağlıyor.