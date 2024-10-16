DESKİ, Acıpayam ilçesinin Yukarı Gölcük Mahallesi’nde yaşanan kuraklık ve yetersiz yağışlar nedeniyle azalan su debisinin iletiminde yaşanan aksaklıkları gidermek için harekete geçerek yaşanan su sorununa kalıcı çözüm getirdi.

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun talimatıyla, Acıpayam ilçesinin Yukarı Gölcük Mahallesi’nde yaşanan içme suyu sorunları için harekete geçti. Yukarı Gölcük Mahallesi’nde yaşanan kuraklık ve yetersiz yağışlar nedeniyle yoğun su kullanımı dönemlerinde su debisinin azalmasıyla su iletiminde yaşanan aksaklıklar üzerine çalışmalara başlayan DESKİ, bir süre önce ilave olarak açılan sondaj kaynağını devreye aldı. 25 m kapasiteli prefabrik içme suyu deposu ve yeni bir terfi sistemi inşa edilirken, söz konusu yatırımlar mevcut içme suyu hattına başarıyla bağlandı. DESKİ ekipleri, mahallede gerçekleştirdikleri çalışmalarla su kesintilerini ve basınç sorunlarını çözüme kavuşturarak Yukarı Gölcük Mahallesi’nde yaşanan problemleri ortadan kaldırdı. Böylece mahalle sakinleri artık daha güvenilir ve kesintisiz içme suyuna kavuşmuş oldu.