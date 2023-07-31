Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Akkent Mahallesi’nde ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarını baştan aşağı yenilemeyi sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, eski ve ömrü tamamladığı için sık sık patlaklara neden olan içme suyu hatları yerine uzun yıllar dayanabilen polietilen borularını kullanmaya başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü bir süre önce Çal ilçesinin Akkent Mahallesi’nde altyapı atağı başlattı. Akkent Mahallesi’ni modern bir altyapıya kavuşturmak için başlatılan içme suyu hattı yenileme projesi çerçevesinde uzun yıllar önce yapıldığı için ömrünü tamamlayan içme suyu hatları baştan aşağı değiştiriliyor. Proje çerçevesinde bölgeye 33 bin 700 metre içme suyu hattı döşenecek. Eski ve ömrü tamamladığı için sık sık patlaklara neden olan içme suyu hatları yerine uzun yıllar dayanabilen polietilen borular döşeniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli’nin 19 ilçesi 616 mahallesinde vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Sık sık içme suyu hatlarında arızalar yaşanan Akkent Mahallesi’nin içme suyu hatlarını baştan aşağı yenilediklerini kaydeden Başkan Zolan, “Denizli’mizin sıkıntılarını çözmeye, şehrimize artı güzellikler katmaya devam ediyoruz. Projemiz şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.