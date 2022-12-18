Merkezefendi Belediyesi’nce düzenlenen ‘Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali’ ikinci gününde de yoğun ilgi görüyor. Merkezefendi Kültür Merkezi’ndeki festivalde, ünlü oyuncu ve televizyon programcısı Derya Baykal sevenleriyle bir araya geldi. Baykal, festivali gerçekleştirdiği için Başkan Doğan’a teşekkür etti.

Merkezefendi Belediyesi’nce düzenlenen ‘Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali’ ikinci gününde de yoğun ilgi görüyor. Merkezefendi Kültür Merkezi’ndeki festivalde, ünlü oyuncu ve televizyon programcısı Derya Baykal sevenleriyle bir araya geldi. Baykal, festivali gerçekleştirdiği için Başkan Doğan’a teşekkür etti.

Merkezefendi Belediyesi tarafından üçüncü kez düzenlenen ‘Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali’ ikinci gününde de tüm hızıyla devam ediyor. Merkezefendi Kültür Merkezi’ndeki festivalde stant açan girişimci kadınların sunduğu ürünler vatandaşların ilgisini çekiyor. Festivale katılım sağlayan vatandaşlar da gönüllerince alışveriş yapmanın keyfini yaşıyor.

‘Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali’nde ünlü oyuncu ve televizyon programcısı Derya Baykal, söyleşi gerçekleştirdi. Girişimci kadınlara el emekleri hakkında tüyolar veren Baykal, “Üreten ve üretmeye devam eden kadınlarımıza bizlerde her zaman destek olmaya çalışıyoruz. Girişimci kadınlara desteklerinden dolayı Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a bu festivali gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum. Kadınlar bu sayede el emeği ürünlerini stantlarda sergileyebiliyor. Gerçekleştirilen bu festival hepimiz için çok değerli ve çok kıymetli” dedi.

Söyleşi sonunda ünlü isim Derya Baykal ve Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan hatıra fotoğrafı çekildi. Başkan Doğan, kadın girişimcilerin her zaman dimdik ayakta durabilmesi için bu tür faaliyetlere devam ettirdiklerini belirtti. Söyleşinin ardından Baykal, el işi ürünleri nasıl yaptığını püf noktalarıyla birlikte kendisini dinleyen vatandaşlara anlattı.

Günün son etkinliğinde Şefliğini Zuhal Feray Şenkibar’ın yaptığı Merkezefendi Belediyesi Türk Halk Müziği Gençlik Korosu festivale yakışır bir konser verdi. Gerçekleştirilen konserde birbirinden güzel şarkılar ve türküler söylendi.