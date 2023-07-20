Antalya’nın Finike ilçesindeki Derviş Kafi Dergahı restore ediliyor.

Aşevi ve derslikleri harabe haline gelen, günümüze ise sadece türbe ve camisi ulaşabilen Derviş Muhammed Nidai Kasım Dergahı, Sufi Yolu Projesi çerçevesinde restore edilerek özgün haline getirilecek. Restorasyon çalışmaları ise 450 gün sürecek. Finike ilçesini ziyaret eden TBMM Akdeniz-PA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Pervaneli ile birlikte restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeleri sonrası açıklama yapan Milletvekili Uslu, "Kültür, tarih ve doğa harikası bir alandayız. Bir yanda tertemiz berrak kaynak suları ile saklı su, bir yanda Limyra Antik Kenti, diğer yanda medeniyetimizin izlerini taşıyan camisi, mutfağı, fırını, derslikleri ile mini bir külliye olan Kafi Baba Dergahı. Her ne kadar halk arasında Kafi Baba Dergahı olarak bilinse de burası kaynaklarda Derviş Kafi Dergahı veya Derviş Kafi’nin gerçek adı olan Derviş Muhammed Nidai Kasım Dergahı olarak geçmektedir. Derviş Muhammed Nidai Kasım’ın 15. yüzyılda bölgede yaşadığı, Alanya ve Mısır’a gidip geldiği tespit edilmiştir. Kültür ve vakıf mirasımıza sahip çıkıyoruz, bir eseri daha aslına döndürüyoruz. Bir kültür yolu olan Batı Antalya’yı kuşatan Sufi Yolu Projemizin bir ayağını daha bu çalışmayla tamamlamış olacağız" dedi.