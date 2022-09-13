Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Dertli, 11. Meslek Komitesi’nden seçimlere gireceğini ve Oda Yönetim Kurulu başkanlığına adaylığını açıkladı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Dertli, 11. Meslek Komitesi’nden seçimlere gireceğini ve Oda Yönetim Kurulu başkanlığına adaylığını açıkladı.

Ahmet Dertli, düzenlediği basın toplantısında, komite seçimlerine Uğur Çapar, İsa Üçüncü, Bülent Eroğlu, Mustafa Gündoğdu, Ömer Çengel ve Ümit Çetin’le birlikte gireceğini açıkladı. Görevde oldukları süre içerisinde güzel işler yapmaya gayret gösterdiklerini dile getiren Dertli “2022 yılı Ekim Kasım aylarında yapılacak olan Düzce Ticaret Sanayi Odası seçimlerine 11. meslek grubu, yani lojistik ve servis araçları yolcu taşıma faaliyetinde bulunan gruptan adayız. Meslek komitesi 7 kişi, şu anda biz 6 kişiyiz. 1 tane arkadaşımızı boş bıraktık. Çalışma esnasında sahayı gezerken faydasının olacağını düşündüğümüz 1 arkadaşımız daha ilave edeceğiz. Grubumuzda toplam 349 tane üyemiz var. Ancak oy kullanacak firma sayısı 223. Bunlardan oy kullanacak. 4 yıldır Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın Meclis Başkanlığı görevini yürütüyorum. Güzel şeyler yapmaya çalıştık” dedi.

“Kaynaşlı lojistik üssü olacak”

Ahmet Dertli, Kaynaşlı’da bir lojistik organize sanayi sistemi oluşturmayı amaçladıklarını söyleyerek “Şu anda ülkemizde lojistik çok önemli bir sektör. Özellikle korona’dan sonra çok ciddi anlamda iş artışı oldu ve ülkemizden ihracat ciddi arttı. Hatta şu anda lojistik firmaları araç tedarikinde zorluk çekiyorlar. İthalat tarafında problem yok ama. Filomuz çok iyi. Bu konuda daha da ileri atak yapabilmek için firmaları desteklemek adına her türlü elimizden gelen beceriyi göstereceğiz. Uluslararası lojistiğin ülkemize döviz kazandırmada çok önemli bir hamle olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Türkiye’de birkaç lojistik üssü var. Biz Kaynaşlı’da bir lojistik organize sanayi sistemi geliştirmek istiyoruz. Dünya’da, Avrupa’da, özellikle Türkiye’de lojistik konusunda belli merkezler bilinir. Buna Kaynaşlı’yı dahil etmemiz gerekiyor. Eskiden beri Kaynaşlı lojistik anlamında çok ciddi gücü olan, araç filosu olan bir ilçemiz. Bunu daha da güçlendirmek için elimizden gelen her türlü şeyi yapacağız” diye konuştu.

“S plaka sorunu çözümlenecek”

Göreve seçilmeleri halinde S plaka ile ilgili yaşanan sorunların çözümü noktasında çalışmalarını sürdüreceklerine işaret eden Dertli, “Servis taşımacılığında S plakalarla ilgili devam eden sorunlarla ilgili çözüm önerimizi belediyeye sunduk. Kara Ulaştırma Genel Müdürümüzle sorunun çözümü için çalışacağız. Oradaki sorun şöyle, S plakaları Düzce Belediyesi veriyor. Diğer ilçe belediyelerine girdiği noktada, plakalarla ilgili yetki belgeleriyle ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Arkadaşlarımız sürekli trafik kontrolü yapan güvenlik güçlerimizle karşı karşıya kalıyor, çeşitli cezalar yiyorlar. Bu da hoş bir durum değil” şeklinde açıklama yaptı.

“Fiyat dengesizliği giderilecek”

Kamunun oto kiralamada oluşan fiyat dengesizliğini gidereceklerini belirten Ahmet Dertli şöyle devam etti: “Kamunun oto kiralama yapmasında fiyat dengesizliği söz konusu. O dengesizlik ile ilgili bir takım girişimlerde bulunduk. İnşallah orada da bir olumlu sonuç bekliyoruz. Çünkü bu aynı zamanda ilimizle beraber Türkiye’nin genel bir sorunu. Oto kiralama işi yapan çoğu firma fiyatları çok düşük kaldığı için kamuya araç vermek istemiyor.”

Destek istedi

Ahmet Dertli son olarak tüm üyelerden destek isteyerek “Tüm üyelerimizden destek bekliyoruz. Bizleri seçerlerse daha iyi hizmet vermeye adayız. Odada seçimde bize oy versinler, vermesinler hiç fark etmez. Kazanan kaybeden diye bir şey de yok. Onlar bizim dostlarımız, her zaman onlarla da işbirliği içerisinde olduk. Amacımız, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile meslek mensubu arkadaşlarımızın kazanması. Üyelerimizin en iyi kararı vereceklerini düşünüyorum.

Ticaret Sanayi Odası’nda adayların haklı bir rekabete girmesi için ne gerekiyorsa bilgi, belge, benden her türlü bilgiyi alabilirler” dedi.