Okulların açılmasına az bir süre kaldı, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun laptop tercihleri ise daha da önem arz ediyor. Derslerin ve diğer çalışmaların yanı sıra büyük çoğunluğu oyuncu olan öğrenciler için ihtiyaç duydukları ise NVIDIA’nın RTX 30 serisiyle donatılan Casper Excalibur laptoplarda yer alıyor.

Okulların açılmasına az bir süre kaldı, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun laptop tercihleri ise daha da önem arz ediyor. Derslerin ve diğer çalışmaların yanı sıra büyük çoğunluğu oyuncu olan öğrenciler için ihtiyaç duydukları ise NVIDIA’nın RTX 30 serisiyle donatılan Casper Excalibur laptoplarda yer alıyor.

Öğrenciler için zillerin çalmasına sayılı günler kaldı. Birçok öğrenci de ihtiyaçlarına uygun laptop tercihinde kararsız kalıyor. Hem geleceğe yatırım yapmak isteyen hem de farklı amaçlardaki ihtiyaçlarını tek bir laptopla karşılamak isteyen öğrenci ve ebeveynlere çare ise Casper Excalibur’dan geliyor. En üstün oyun platformunu barındıran, hızlandırılmış çalışmalar ve üretkenlik için de birçok avantajı sunan NVIDIA GeForce RTX 30 serisi ile donatılan Excalibur laptoplar ile öğrenciler, sınıfta da oyunda da hızlanarak oyun, birçok çalışma ve içerik oluşturmak için en iyi araca sahip oluyor.

Derslerdeki uygulamaları hızlandırıyor

Eğitimin giderek dijitalleşmesi, defter ve kalemin yerini güçlü laptopların almasını sağladı. Bu dönüşüme ayak uydurmak isteyen öğrencilerin ise çalışmalarını hızlandırması, online derslere katılarak sınıf arkadaşlarıyla sorunsuz bir şekilde iş birliği içerisinde olması gerekiyor. Ödüllü ve dünyanın en hızlı GPU’larına, Max-Q teknolojilerine sahip ve NVIDIA Studio tarafından da desteklenen NVIDIA GeForce RTX 30 ekran kartı serisi de tam bu noktada öğrencilerin imdadına yetişiyor. RTX 30 serisine sahip Excalibur laptoplarla öğrenciler, dersteki uygulamaları ve projeleri daha hızlı bitirmek için AI ile hızlandırılmış STEM (Fen / Matematik) uygulamalarına kolay erişim sağlıyorken sanat ve tasarım bölümlerinin öğrencileri de AI ile hızlandırılmış uygulamalarla daha hızlı iş akışına sahip olabiliyor ve çalışmalarında akıcı bir deneyim yaşayabiliyor. Ayrıca RTX 30 serisine sahip Excalibur laptoplarla öğrenciler, NVIDIA’ya özel diğer ücretsiz uygulamalar olan NVIDIA Omniverse veya Canvas’a da kolaylıkla erişebiliyor.

Oyuncu ve öğrencilere yüksek fps ve görüntü kalitesi sunuyor

Öğrencilerin birçoğu aynı zamanda iyi birer oyuncu. Durum böyleyken öğrenciler de kullandıkları laptoplardan en iyi ve en hızlı oyun deneyimini bekliyor. Hem derslerde hem de oyunda en iyiye ulaşmak için farklı platformlara yatırım yapmanın önüne geçen faktör ise RTX 30 serisine sahip çok amaçlı Excalibur laptoplar oluyor. RTX 30 serisi ekran kartlarına sahip Excalibur laptoplar, DLSS teknolojisiyle öğrencilere en yüksek FPS ve en iyi görüntü kalitesini, Reflex teknolojisi ile en düşük gecikme süresini, Raytracing özelliği ile sinematik görselleri, GameReady sürücüleriyle en istikrarlı ve akıcı oyun deneyimini sunuyor. Bu deneyimleri veya özellikleri diğer platformlarda mevcut halde bulamayan öğrencilerin RTX ile donatılan Excalibur laptoplarla hem geleceğe yatırım yapmalarının hem de çok amaçlı bir laptopa sahip olmalarının önü de açılıyor.