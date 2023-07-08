Antalya’da bir okulun müdürü, yardımcıları ile öğretmenleri, okul aile birliği ve düzenlenen etkinliklerden elde edilen gelirle aldıkları boyayla, okulun bakım ve onarımını gerçekleştiriyor. Yaz tatili yerine gönüllü olarak boyacılık yapan öğretmenler, ellerine aldıkları fırçalarla okul koridorlarını ve sınıflarını boyuyor.

Kepez ilçesinde 2 bini geçkin öğrenciye aynı binada eğitim veren Kepez İlkokulu, Kepez Ortaokulu ve Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu idaresi ile öğretmenleri, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının tamamlanmasının ardından yeni sezon hazırlıklarına erken başladı. Okul aile birliği ve sene boyunca düzenlenen şenliklerden elde edilen gelirin bir bölümünü boya alımında kullanan okul idaresi, öğrencilerin steril ve sorunsuz bir eğitim yılına başlamaları için kolları sıvadı. İlk olarak sıraların tadilatı ve klimaların bakımlarını yaptıran öğretmenler, okulun koridor ile sınıf duvarlarını da gönüllü olarak boyama, boyacıya verilecek tutarı da okulun başka giderleri için kullanma kararı aldı. Yaz tatiline gitmeyip her sabah okula gelen müdür, müdür yardımcıları ve 5 öğretmen, ellerine fırçaları alıp boyama işlemlerine başladı.

“Gönüllü ve istekli bir şekilde yapıyoruz”

2023-2024 eğitim ve öğretim yılının tamamladıktan sonra yeni dönem için çalışmaya başladıklarını belirten Okul Müdürü Ramazan Burak Kahyaoğlu, “Okulumuz kalabalık, 2 bin 50 öğrencimiz var. Öğrencilerimizi hijyenik bir ortama sokmak bizim için önemliydi. Bu nedenle işlerimizi sıraya koyduk. İlk etapta sıralarımızı onarıp klima bakımlarımızı yaptırdık. Ardından boya işine girdik. Boya işi biraz maliyetli olduğu için arkadaşlarımızla bir araya geldik ve bu işin üstünden gelebileceğimize karar kıldık. Bu iş yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Öğrencilerimizin hak ettiği ortamlarda yaşamalarını arzuluyoruz. Böyle bir zorunluluğumuz yok ama işimizi çok seviyoruz, gönüllü ve istekli bir şekilde yapıyoruz” dedi.

“Önceliğimiz çocuklarımız”

Kendileri için önceliğin öğrencileri olduğunu aktaran Kahyaoğlu, “Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin bir kısmı tatildeler. Öncelikle okulumuz 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılına hazırlayıp biz de tatile gideriz düşünce içerisindeyiz. Bizim için önceliğimiz çocuklarımız. Buraya emek veren tüm ekip arkadaşlarıma sonsuz minnettarım” diye konuştu.

“Seve seve yapıyoruz”

Öğretmenlerde Şaban Keleş de “Okulumuzun eğitime hazır olması için birilerinin elini taşın altına koyması gerekiyordu. Seve seve yapıyoruz. Boyayı bitirdiğimiz zaman biz de tatilimizi gönül rahatlığıyla yapacağız. Her mesleğin kendine göre zorluğu var ama okul için yapınca kolay oluyor” ifadelerine yer verdi.