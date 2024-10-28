Samsun’da Cumhuriyet Haftası’nın ilk dersi "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" filmiyle başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca yayınlanan genelge doğrultusunda Cumhuriyet Haftası kapsamında Samsun’da tüm okul ve kademelerdeki öğrenciler ilk derste Cumhuriyet’in kuruluş destanını konu alan "Cumhuriyete Doğru" filmini izledi. Öğrenciler izledikleri filmle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları millete vatan kılan kahramanların mirası ve emaneti olan Cumhuriyet’in kuruluş sürecini, Cumhuriyet’in temellerinin nasıl atıldığını ve milletin fedakârlıklar dolu hikâyesi bir kez daha aktarıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Öğrencilerimize Cumhuriyet Haftası boyunca ilimizde Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda millî birlik ve beraberlik vurgusu yapan, Cumhuriyet ruhunu yücelten, milletin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesini anlatan etkinlikler gerçekleştirilecek” denildi.