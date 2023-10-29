Mersin'de cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılını birbirinden anlamlı etkinliklerle kutlayan Sayapark, 'Dersimiz Atatürk' filmini ziyaretçileriyle buluşturdu.

Sayapark Meydanındaki etkinlikte, film gösteriminin yanı sıra AVM yönetimince dağıtılan Türk bayraklarını dalgalandıran ziyaretçiler, marşlar eşliğinde cumhuriyetin 100. yılını doyasıya kutladı. Aynı saatler içinde AVM içerisinde yine 360 derece 100. yıl hatıra video çekimi ile ziyaretçiler unutulmaz hatıralar bıraktı.

Kutlamalar bugün 'Cumhuriyet Bandosu' eşliğindeki etkinliklerle devam edecek.