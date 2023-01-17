Sivas’ta ilkokul öğrencilerine ‘akran zorbalığı’ öğretmenlerine ise KADES anlatıldı.

Sivas’ta ilkokul öğrencilerine ‘akran zorbalığı’ öğretmenlerine ise KADES anlatıldı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddet ve Çocuk Suçlarıyla Mücadele birimi ekipleri tarafından Sivas Merkez’e bağlı Çertek köyünde bulunan Kurtlapa İlköğretim Okulunda, akran zorbalığı ve KADES anlatıldı. Öğrencilere eğitici film izlettirilerek Jandarma Çocuk Dergisi dağıtıldı. Akran zorbalığına dikkat çekilerek tavsiyelerde bulunuldu. Ayrıca kadın öğretmenlere de KADES anlatıldı.