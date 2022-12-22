İçişleri Bakanlığı tarafından sivil toplum kuruluşlarının işlerini kolaylaştıracak E-Genel Kurul ve E-Yönetim Kurulu projesi, Bursa’daki sivil toplum kuruluşları yöneticilerine tanıtıldı. DERBİS uyumlu proje sayesinde dernekler artık genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını internet üzerinden çevrimiçi olarak yapabilecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından sivil toplum kuruluşlarının işlerini kolaylaştıracak E-Genel Kurul ve E-Yönetim Kurulu projesi, Bursa’daki sivil toplum kuruluşları yöneticilerine tanıtıldı. DERBİS uyumlu proje sayesinde dernekler artık genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını internet üzerinden çevrimiçi olarak yapabilecek.

Bursa İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nde sivil toplum kuruluşları yöneticilerine yapılan tanıtımda, internet üzerinden genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını nasıl yapabilecekleri anlatıldı. “Pirameet” üzerinden yapılacak olan E-Genel Kurul ve E-Yönetim Kurulu toplantıları Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) ile uyumlu olmasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından derneklere alternatif olarak sunuldu. Dernek yönetimi ve üyeleri çevrimiçi yapılan toplantılara elektronik imza, mobil imza veya iki faktörlü kimlik doğrulama yöntemleri ile çevrimiçi yapılan toplantılara katılabilecek. Proje doğrultusunda bürokrasi ve kırtasiye masrafları, zaman ve mekân sorunları, toplantılar için harcanan giderler, kişi ve toplum sağlığı korunması konusunda verimlilik sağlanacak.

Tanıtımın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bursa İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Özbey Tan, “Bakanlığımızın ve Genel Müdürlüğümüzün belirlediği politikalar çerçevesinde sivil toplumun önünü açmak, onlara destek vermek faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Pandemi süreci yaşadık, bu süreçte sivil topluma nasıl faydalı iş yapabiliriz, toplantılarını nasıl yapabilirler, bunu nasıl kanunî bir zemine oturtabiliriz diye Genel Müdürlüğümüz yetkilileri düşündü. Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Fahrettin Kaya aramızda. E-Genel Kurul ve E-Yönetim Kurulu hakkında bilgiler verecek. Yetkili firma burada sunum yapacak. Bu tanıtım Türkiye’de bir veya iki ilde oldu. Bursa’mız bu konuda biraz şanslı. Sivil toplum bizim için çok önemli. Yürütülen faaliyetler çok kıymetli, bizim göremediğimiz, ulaşamadığımız faaliyetleri yapıyorsunuz. Ben sahada bunları görüyorum ve çok memnunum” açıklaması yaptı.

Türkiye’de 10 milyona yakın dernek üyesi var

Bursa’daki dernek başkanlarıyla bir araya gelen Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Fahrettin Kaya, “Bir dernek kar maksadı güden bir kuruluş değil. Kuruluş maksadı tamamen hizmet etmek. Aslında burası 3’üncü sektör ve Türkiye’nin itici gücü. Sivil toplum kuruluşların gücünü görüyoruz. İnanılmaz bir yapı var, 10 milyona yakın üye var. Türkiye’nin nüfusunun yüzde 10’u derneklere üye. Seçimlere baktığımız zaman Türk halkı bu işlere meraklı” şeklinde konuştu.

DERBİS yenilenecek

Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) yazılımının yenilendiğini belirten Başkan Kaya, “Size sadece denetime geldiğimizde veya sizin Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne geldiğinizde ilgili memurla muhataplıktan öteye taşımak istiyoruz. DERBİS’i yeniden yazıyoruz. Yılsonunda bitiyor. Testleri başlayıp, Mart ayında yeniden hayata geçecek. Çok güzel, kullanıcı dostu, yalın bir uygulama ile karşınıza çıkmayı planlıyoruz” diye konuştu.

“Bursa’da 4 bin 250 derneğimiz var”

Başkan Fahrettin Kaya, “Sivil toplum kuruluşları ile eğitim rehberlik ve istişare toplantısı için Bursa’daydık. Çok verimli bir toplantı oldu. Bursa’da 4 bin 250 derneğimiz var. Bu derneklerin 365 bin üyesi var. Bursa çok aktif. Kurulmuş dernek sayısında Türkiye’de 4’üncü sırada. Aynı zamanda bakanlığımızın kurmuş olduğu E-Genel Kurul ve E-Yönetim Kurulu ile ilgili akredite olmuş firmalarımızdan birisi burada sunum yaptı. Dijitalleşen çağda, bakanlığımızın derneklerimize, sivil toplum kuruluşlarına sunmuş olduğu bu sistemi burada tanıtmış olduk. Çok verimli bir toplantı oldu. Bütün sivil toplum kuruluşlarına ve Sivil Toplumla İlişkiler Bursa İl Müdürlüğümüz çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından firma yetkilisi Gürkan Kalkan, dernek başkanlarına E-Genel Kurul ve E-Yönetim Kurulu uygulamalarından nasıl toplantı yapılacağını anlattı. Sistemin özellikleri ve avantajları dernek yöneticileri tarafından beğeni topladı.