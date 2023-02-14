Yenimahalle Belediyesi ve yardımseverlerin bağışlarıyla kurulan Derman Market’e vatandaşların desteği sürüyor.

Yenimahalle Belediyesi ve yardımseverlerin bağışlarıyla kurulan Derman Market’e vatandaşların desteği sürüyor.

Çok sayıda vatandaşın Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi içerisinde yer alan Derman Market ve Nefes Engelliler Sosyal Tesisi’ne gelerek, gıdadan hijyen malzemesine, kıyafetten ayakkabıya kadar yaptığı birçok yardım, belediye yetkilileri tarafından ivedi bir şekilde depremzedelere ulaştırılıyor.

Güney Kore’den ahde vefa

Yabancı turistlerin de yardımda bulunduğu Derman Market’e, Güney Kore’den Türkiye’ye gelen Go Dae Yean da bağış yaptı. Bebek bezi, gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan ürünleri tek tek kendi elleriyle market raflarına yerleştiren Yean, çok üzgün olduğunu belirterek “Ben Türkiye’ye 3 aylığına turist olarak geldim. Ancak bu süreçte deprem yaşandı. Ben ve ülkem Türk halkı adına çok üzgünüz. Türkiye Dünya tarihinin en büyük depremlerinden birini yaşadı. Bugün gezilerim çerçevesinde Yenimahalle’deyim. Burada yardım kampanyası olduğunu öğrendim ve hemen elimden geldiğince yardım yaptım. Çünkü 1950 Kore Savaşı’nda Türkler bizi yalnız bırakmadı. Güney Kore’ye asker gönderen Türkiye’nin desteğini savaşın üstünden 73 yıl geçmesine rağmen unutmadık, unutmayacağız. Geçmiş olsun Türkiye” dedi.