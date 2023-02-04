Derince 49 bin 300 metrekare alanda yapılacak gençlik ve sporcu eğitim merkezinin yapım ihalesine 4 firma teklif verdi.

Derince 49 bin 300 metrekare alanda yapılacak gençlik ve sporcu eğitim merkezinin yapım ihalesine 4 firma teklif verdi.

SEKASEM ve GEBZESEM gibi spor tesislerini Kocaeli’ye kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şimdi de Derince’de gençlik ve sporcu eğitim merkezini inşa etmek için harekete geçti. "Derince Sporcu Mükemmeliyet Merkezi" tesisin yapımı için ihale düzenlendi. İhaleye 4 firma teklif verdi. En düşük teklif 396 milyon 641 bin TL, en yüksek teklif ise 524 milyon TL oldu. Verilen teklifler ihale komisyonu tarafından incelendikten sonra kazanan firma belli olacak. İhaleyi kazanan firmaya sözleşmeden sonra yer teslimi yapılarak çalışmalar başlayacak. Çalışmaların 900 takvim gününde bitirilmesi planlanıyor.

Derince’de hayata geçirilecek merkezin projesi 49 bin 300 metrekare alanda planlandı. Gençlerin yeni gözdesi olma özelliği içeren yapı 8 bloktan oluşacak. Basketbol, fitness, jimnastik, masa tenisi, eskrim, judo, tekvando, karate ve boks spor salonları yer alacak. Derince Sporcu Mükemmeliyet Merkezi’nde ayrıca yüzme havuzu, 8 açık tenis kortu, 2 futbol antrenman sahası, 6 açık basketbol ile voleybol sahası, 180 araçlık kapalı otopark, konaklama tesisi ve millet kıraathanesi bulunacak.