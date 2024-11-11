Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince’de Anadolu Kültür Sanat ve Kongre Merkezi olarak yapımına başlanan fakat bitirilemeyen yapının belediye hizmet binasına dönüştürülmesi için çalışmalara başlamıştı. Atıl vaziyette kalan 10 bin 800 metrekarelik inşaat alanının belediye hizmet binasına dönüştürülmesi için çalışan Büyükşehir, projeye ciddi bir ivme kazandırdı.KOCAELİ (İGFA) - Derince Belediye Hizmet Binası; başkanlık, belediyeye ait idari birimler, 217 kişi kapasiteli meclis salonu ve arşiv alanlarından oluşacak. Yapının güney cephe yangın merdiveni mermer imalatları tamamlanırken, kompozit döşeme altı tavanı, akustik yalıtım imalatları, galeri boluğu çelik merdiven üzeri mermer imalatları, meclis salonu giriş koridor duvarların çelik konstrüksiyon karkası imalatları, bina dış cephede silikon giydirme ve cephenin cam montaj yapımı devam ediyor.

PROJENİN YÜZDE 75’İ TAMAMLANDI

Yüzde 75’i tamamlanan projede devam eden çalışmalar arasında; bina içi şap imalatları, tüm katlarda sac kapı kasa montajları, asma katta koridor zemini 60x120 seramik imalatları ile tüm katlarda asma tavan ve taşyünü karkası imalatları, tüm bina elektrik pano montajlarına ve kablolama imalatları yer alıyor. Çatı (ışıklık) skylight imalatı karkas montajı, başkanlık katı zeminlerinde 60x60 seramik imalatları ve doğalgaz iç tesisatına ve yangın sprıng başlıklarının montajı ise başlayacak çalışmalar arasında.