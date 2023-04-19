Kocaeli’de tarımsal kalkınma projelerinin merkezi haline gelen Derince’nin köylerinde Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük incelemelerde bulundu. Program çerçevesinde Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri ve Tahtalı Göleti Doğa Park projeleri yerinde incelendi. Taşköprü Süt’ün de yakın zamanda piyasaya sürülmeye başlanacağı belirtildi.

Derince’de tarımsal kalkınma, turizm, istihdam ve ekonomiye katkı sunacak olan projelerdeki son durumu Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük tarafından yerinde incelendi. Köylerde gerçekleştirilen ziyaretler çerçevesinde ilk olarak Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri’ne gidildi. Son düzenlemelerin yapıldığı Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri bünyesinde Süt Pastörizasyon Tesisi, Aspir Yağı İşleme ve Değerlendirme Tesisi ile Mısır Kurutma Tesisini barındırıyor.

Taşköprü Süt marka olacak

Faaliyete başlaması için geri sayıma geçilen Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri bünyesinde hazırlanacak Taşköprü Süt markasının satışları da önümüzdeki günlerde başlayacak. Tesislerde hazırlanarak 3 ve 5 litrelik pet şişeler halinde satışa sunulacak olan Taşköprü Süt ilk etapta Çenesuyu Kaşık Tesisleri ve Yelken Kafe Restoran’dan tedarik edilebilecek. Derince Belediyesi bünyesindeki Çenesuyu A.Ş. üzerinden piyasaya sürülecek olan Taşköprü Süt, yine Çenesuyu bayileri üzerinden evlere servis edilecek. Son modern teknoloji makinelerde ve hijyenik ortamda paketlenerek satışa sürülecek olan Taşköprü Süt’ün çiftçilere sağlayacağı avantajlar ve piyasa şartlarından uygun fiyata satılmasıyla bu alanda fark oluşturması bekleniyor.

Tahtalı Göleti cazibe merkezi oluyor

Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri’nin ardından heyet, Doğa Park projesinin hayata geçtiği Tahtalı Göleti bölgesinde incelemelerde bulundu. Proje çerçevesinde ilk olarak Tahtalı Göleti çevresindeki yollar Derince Belediyesi ekipleri tarafından tesviye edilip düzeltildi. İlk etap çalışmaları ile bölgede ürün satış alanı, şadırvan, mescit ve tuvaletlerin tamamlanması ile mangal yerleri de hazırlanarak mesire alanı halkın kullanımına sunuldu. Doğa Park projesinde ikinci ve üçüncü etap düzenlemeleri eş zamanlı olarak sürüyor. Doğal güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan Tahtalı Göleti Doğa Park projesi inşa edilen misafirhane, yemekhane, basketbol sahası, restoran, kafe ve teras alanı, ürün satış yerleri, su sporları tesisi, karavan park, hobi bahçeleri, bisiklet ve yürüyüş yollarının bölgeyi cazibe merkezi haline getirmesi bekleniyor.