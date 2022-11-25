Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Derince Belediyesi’ne hibe edilen elektrikli yol süpürme aracı, atık toplama bisikletleri ve yenilenen cam atık toplama aracı, araç filosundaki yerini aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Derince Belediyesi’ne hibe edilen elektrikli yol süpürme aracı, atık toplama bisikletleri ve yenilenen cam atık toplama aracı, araç filosundaki yerini aldı.

Derince Belediyesi, üç yeni aracı daha filosuna kattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan alınan yeni araçlar ilçe halkına hizmet vermek üzere Temizlik İşleri Müdürlüğü’ndeki yerini aldı. Araçları yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Başkan Aygün, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan hibe aldığımız elektrikli yol süpürme ve atık toplama bisikletleri ve yenilenen cam atık toplama aracımız, araç filomuzdaki yerini aldı. Derince’mize hayırlı olsun" dedi.