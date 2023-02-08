Kahramanmaraş Pazarcık merkezli ve 10 ili etkileyen depremden zarar gören vatandaşlar için belediye tarafından başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde Derince’den deprem bölgesine temel ihtiyaç malzemeleriyle dolu 28 tır gönderildi.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli ve 10 ili etkileyen depremden zarar gören vatandaşlar için belediye tarafından başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde Derince’den deprem bölgesine temel ihtiyaç malzemeleriyle dolu 28 tır gönderildi.

10 ili etkileyen depremin ardından Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bölgedeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere ilçeden 28 yardım tırı gönderildiğini belirtti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için tek yürek olduk. Depremden etkilenen halkımız için içerisinde su, giyim, temel gıda malzemeleri, çocuk ve hasta bezleri, hijyen malzemeleri, botlar, ısıtıcılar, atkı, bere ve eldivenlerin yer aldığı 28 yardım tırını bölgeye yolladık. Yardım tırlarımızın bir kısmı vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Diğer tırlarımız da kısa süre içerisinde bölgeye ulaşmış olacak” dedi.