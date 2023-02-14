Derince Belediyesi 36 kişilik personel ve 14 araç ile Hatay’da çalışmalarını sürdürürken, depremzedeler için toplamda 132 tır yardım malzemesi gönderdi.

Derince Belediyesi 36 kişilik personel ve 14 araç ile Hatay’da çalışmalarını sürdürürken, depremzedeler için toplamda 132 tır yardım malzemesi gönderdi.

Derince Belediyesi’nin başlattığı kampanyayla bölgeye 132 tır yardım gönderdi. Kışlık kıyafet, kuru gıda, battaniye, çocuk bezi, su, hijyen malzemeleri, yatak, tüp, ısıtıcı soba, uyku tulumu, şarj ünitesi, iç giyim, çadır, süt ve kuru gıdadan oluşan birçok malzeme depremzedelere ulaştırıldı. Derince Belediyesi ekipleri, Hatay’da 36 kişilik personel ve 14 araçla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Derince Belediyesi olarak bugüne kadar 132 tır yardım malzemesini afet bölgesine ulaştırdık. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için seferber olan ilçe halkımıza teşekkür ediyorum. Derince Belediyesi ekipleri 36 kişilik personel ve 14 araç ile birlikte çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor" dedi.