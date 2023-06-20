Derince Belediyesi’nin düzenlediği Minik Eller Voleybol Şenliği’nde heyecana ikinci hafta müsabakaları ile devam edildi.

Derince Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve geçtiğimiz hafta başlayan Minik Eller Voleybol Şenliği 5 takımın kıyasıya mücadelesine sahne oluyor. Körfez G.B., Uluğbey, Derincespor, Yahya Kaptan ve Yenikentspor’un A ve B takımlarının yer aldığı turnuvada müsabakalar Derince Kapalı Spor Salonu’nda oynanıyor. A takımların 2011 ve daha küçük, B takımların ise 2012 ve daha küçük sporculardan oluştuğu turnuvada, müsabakalar 15’er dakikalık 2 set üzerinden oynanıyor. İkinci hafta müsabakalarını takip ederek sporcuların yine yanında olan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, sportif etkinlikleri her zaman desteklemeye devam edeceklerini belirtti.