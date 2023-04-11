Derince Belediyesi’nin Kent Meydanı’nda düzenlediği Çayhane ve çocuklar için geleneksel Ramazan etkinlikleri devam ediyor.

Her akşam iftarın ardından Derincelilerin ortak buluşma noktası olan Kent Meydanı’ndaki Çayhane, 21.30 - 23.00 saatleri arasında ilçe halkına hizmet veriyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, STK başkan ve yöneticileri ile vatandaşların katıldığı programlar çerçevesinde ilk olarak Kur’an-ı Kerim tilaveti okunuyor. Ney ve bendir eşliğinde kasidelerin seslendirildiği programlarda vatandaşlara çay ikram ediliyor. Cuma ve cumartesi günleri ise çocuklara özel etkinlikler gerçekleşiyor. Ramazan eğlenceleri çerçevesinde Kent Meydanı’nda Karagöz ile yarışmalar, balon show, bubble show, sihirbaz gösterisi, yüz boyama ve balon yapımı etkinlikleri gerçekleşiyor. Etkinliklerde çocuklara Osmanlı macunu, pamuk şeker ve patlamış mısır da ikram ediliyor.