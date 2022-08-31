Derince Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tüm okullarda temizlik çalışması başlattı.

Derince Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tüm okullarda temizlik çalışması başlattı.

Derince’nin her noktasında çalışmalarını sürdüren ekipler, yollarda ve kaldırımlarda gerçekleştirdiği temizlik işlemlerinin yanında yeni eğitim öğretim yılının başlaması öncesinde okulların bahçelerinde de çalışma gerçekleştirdi. Bu çerçevede ilk etapta Yenikent Mahallesi’nde yer alan okulların bahçelerini temizleyen temizlik ekipleri, sırasıyla İbni Sina Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi ve Yavuz Sultan Mahallesi’nde bulunan okulların bahçelerinde ot küremesi, süpürme ve atılan çöplerin toplanması işlemlerini gerçekleştirdi.