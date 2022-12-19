Derince’de düzenlenen Herfene Gecesi’nde şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Derince’de düzenlenen Herfene Gecesi’nde şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kocaeli Erzurumlular Derneği’nin düzenlediği Geleneksel Herfene Gecesi, protokol üyeleri ve vatandaşları bir araya getirdi. Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde dernek binasında gerçekleşen Herfene Gecesi’nde şehitler ve hakkın rahmetine kavuşmuş vatandaşlar Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Programda konuşan Avni Gözütok, "Herfene Gecemizi yoğun bir katılımla gerçekleştirdik. Şehitlerimiz ve hakkın rahmetine kavuşmuş hemşehrilerimiz için Kuran’ı Kerim okuyup, dualarımızı ettik. Derince Müftümüz Mecit Amil’in sohbet ve duası ile gecemizi gerçekleştirdik. Bizleri yalnız bırakmayan katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Gecede, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP Derince İlçe Başkanı Salim Sayar, Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, kaymakamlık ve belediye daire müdürleri, STK başkan ve yöneticileri hazır bulundu.