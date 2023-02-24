Derince’de depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Derince’de depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Deprem felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlar için Marmara Mardinliler Derneği tarafından Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Deniz Mahallesi’nde yer alan dernek binasında Dernek Başkanı Ekrem Güneri ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen programa Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve vatandaşlar da katıldı. Programda yüzyılın felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlar anıldı, dualar edildi.