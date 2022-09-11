Kocaeli’de binlerce kişinin İshakçılar Er Meydanı’na akın ettiği 19. Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin ikinci gününde Ankaralı Serpil sahne aldı.

Kocaeli’de binlerce kişinin İshakçılar Er Meydanı’na akın ettiği 19. Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin ikinci gününde Ankaralı Serpil sahne aldı.

Derince’de 3 gün boyunca gerçekleşen 19. Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin ikinci gününde İshakçılar Er Meydanı’nda düzenlenen çocuk şenliği ve konser etkinliklerine binlerce kişi akın etti. Derince Belediyesi’nin Derince Taşköprülüler Derneği, İzmit Taşköprülüler Derneği ve Çavuşlu Köyü Yardımlaşma Derneği ile birlikte düzenlediği festivalde günün ilk programı çocuk şenliği oldu. Programa katılan çocuklar kurulan oyun alanlarında gönüllerince eğlendi. Daha sonra Ankaralı Serpil’in sahne aldığı konsere vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Er meydanında coşkulu konser

Program, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün sahne alan sanatçı Ankaralı Serpil’e çiçek takdim etmesiyle başladı. Başkan Aygün yaptığı konuşmada, “19. Taşköprü Hasat Sonu Festivalimiz hayırlı, uğurlu olsun. Rabbim çiftçilerimize bol ve bereketli kazançlar nasip eylesin. Siz kıymetli halkımız için hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

Konuşmanın ardından mikrofonu devralan Ankaralı Serpil, söylediği şarkılarla alanı dolduran binlerce kişiye unutulmayacak anlar yaşattı.