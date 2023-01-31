Derincespor Kulübü’nde tekvando kurslarına katılan sporcular için düzenlenen kuşak sınavı sonunda 480 sporcu bir üst kuşağa terfi etmenin mutluluğunu yaşadı.

Derincespor Kulübü’nde tekvando kurslarına katılan sporcular için düzenlenen kuşak sınavı sonunda 480 sporcu bir üst kuşağa terfi etmenin mutluluğunu yaşadı.

Derincespor Kulübü’nün bünyesinde düzenlenen tekvando kursları, Dumlupınar Spor Merkezi, Sırrıpaşa Gençlik ve Spor Merkezi, Şehit Osmangazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çınarlı Ortaokulu ve Şehit Emre Kaan Arlı Çok Amaçlı Spor Salonu’nda devam ediyor. 5 ayrı kurs merkezinde devam eden tekvando kurslarına katılan öğrenciler bu kez kuşak sınavı heyecanı yaşadı. Yapılan kuşak sınavının ardından 480 sporcu bir üst kuşağa terfi etmenin mutluluğunu yaşadı.

Sporcuların heyecanına ortak olan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Derincespor Kulübümüz bünyesinde tekvando eğitimlerine katılan sporcularımızın kuşak terfi sınavını takip ettik. Yeni kuşaklarını takdim ettiğimiz kıymetli evlatlarımızı, onları yetiştiren ailelerini ve antrenörlerimizi gönülden kutluyorum" dedi.