Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kaşkaldere kavşak projesiyle Derince ile Körfez ilçeleri arasında yaşanan trafik yoğunluğuna neşter vurulacağını belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince ve Körfez ilçelerini yakından ilgilendiren Kaşkaldere (95 Evler) D-100 Altı Kavşak ve Bağlantı Yolları Yapımı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükakın’a Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AK Parti İlçe Başkanı Koray Merdan eşlik etti. Başkan Büyükakın, ‘’Bölgedeki yoğunluğa neşter vuracak bu proje, trafiğin akışını hızlandırmanın yanı sıra kolay ve konforlu ulaşım imkanı da sağlayacak’’ dedi.

180 milyon TL’lik yatırım bedeli

Derince ile Körfez ilçeleri sınırında yer alan ve yoğun olarak kullanılan bölgede yaşanan trafik sıkışıklığına neşter vuracak proje tamamlandığında Kaşkaldere Kavşağı bambaşka bir görünüme kavuşacak. 180 milyon TL’lik yatırım bedeliyle de dikkat çeken Kaşkaldere (95 Evler) D-100 Altı Kavşak ve Bağlantı Yolları yapımında çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Büyükakın, projenin ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Proje çerçevesinde İstiklal Caddesi devamındaki Burcu Sokak’tan Kaşkaldere Mesire Alanı’nın batı tarafından Bayır ve Rüzgarlı Sokak güzergahını takip eden Yaşar Doğu ve Elveda Caddesi kesişimindeki dönel kavşağa bin metre uzunluğunda 2x2 şeklinde yeni bir yol inşa edilecek. Kaşkaldere Kavşağının altındaki mevcut menfez genişletilerek, 326 metrelik yeni bir menfez inşa edilecek. Körfez ve Derince ilçeleri sınırındaki Kaşkaldere Kavşağında araç kesişim noktalarıyla sinyal fazını azaltmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla elmas kavşak yapılacak. Eski Emniyet Müdürlüğü binası önünden Kaşkaldere alt geçidine kadar olan kısımda giriş çıkışların düzenlenmesi için ilave köprüyle alt geçidin düzenlenmesi yapılacak. D-100 ile aynı yüksekliğe çıkarılacak iki açıklıklı 40 metre uzunlukta, 8 buçuk metre genişlikteki ilave köprü ile İzmit-İstanbul istikametinden dönel kavşağa bağlanılacak. D-100 altındaki altgeçitte yapılacak düzenleme ile Körfez Kent ve Kaşkaldere yönüne gidilebilecek.