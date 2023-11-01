Umre vazifesini yerine getirerek kutsal topraklardan dönen Derincelileri Kent Meydanında Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün karşıladı.

Kafile başkanlığını Eski Derince Merkez Cami İmam Hatibi Kadir Korkmaz’ın yaptığı umre kafilesi kutsal topraklardaki ibadetlerini tamamlayarak ilçeye döndü. Salı günü Derince’ye dönen kafileyi Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve umreden dönen vatandaşların aileleri Kent Meydanında karşıladı. Kutsal toprakları ziyaret ettikten sonra memleketlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan ilçe sakinleriyle sohbet eden Başkan Aygün, "Rabbim bütün Müslüman kardeşlerimize kutsal topraklara giderek umre ziyareti yapmayı nasip etsin" dedi.