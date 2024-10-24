Kocaeli Büyükşehir, Derince Yenikent, Çınarlı ve Fatih Mahallelerine ulaşımın sağlandığı Ertuğrul Gazi Caddesi’nin yol çizgilerini çektiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin tüm bölgelerinde mevcut yolları daha sağlıklı hale getirmek için asfalt yenileme çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde üstyapısı yenilenen Derince Ertuğrul Gazi Caddesi’nde son olarak yol çizgi çalışması tamamlandı.

Gerçekleştirilen çalışmalarla caddede trafik akışı düzenli ve kontrollü hale getirildi. Yenikent, Çınarlı ve Fatih Mahallerine ulaşımın sağlandığı Ertuğrul Gazi Caddesi’nde reglaj çalışmaları yapıldı ve pürüzlü zeminlerde dolgu ile istenilen eğim kazandırıldı. Bozulmaların meydana geldiği eski asfalt, trimer kazısı ile söküldü. İhtiyaç görülen kısımlarda yaya kaldırım yenileme çalışmaları da yapılarak, caddede yaya ve araçlar için konfor ve güvenlik sağlanmış oldu.