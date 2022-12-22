Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği’nde günde ortalama 400 hasta poliklinik hizmetinden faydalanıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği’nde günde ortalama 400 hasta poliklinik hizmetinden faydalanıyor.

Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği’nde ayaktan hasta muayene ve yataklı servis hizmeti veriliyor. Klinikte 2 Doçent, 2 Uzman Doktor, 6 tıpta uzmanlık öğrencisi, 1 poliklinik hemşiresi ve 1 kat sekreteri olmak üzere 12 personel görev alıyor. Poliklinik hizmeti 6 aktif poliklinik, bir küçük cerrahi müdahale odası ve bir fototerapi odası ile verilmekte olup yataklı servis hizmeti de bulunuyor. Polikliniklerde 182 hattından randevu alan hastaların yanında doğrudan hastaneye müracaat eden hastalara da hizmet verilirken, bu sayede günde ortalama 400 hastaya ayaktan poliklinik hizmeti verildiği öğrenildi.

Deri ve Zührevi Hastalıkları polikliniğinde yenidoğan dahil tüm yaş gruplarına hizmet veriliyor. Klinik envanterinde bulunan dermoskopi, wood ışığı, mikroskop, koter, kriyoterapi, fototerapi, cerrahi müdahale odası ve fototerapi ünitesi vasıtası ile tanı ve tedavi işlemleri yürütülüyor.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan “Halkımızda sağlık okuryazarlığı farkındalığının arttırılması ve kurumuzda faaliyet gösteren tüm kliniklerimizin çalışmaları ve özellikli çalışmalarının anlatıldığı klinik tanıtımlarımızın üçüncüsü Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniğimiz. Halkımıza sağlığının korunması ve sürdürülebilmesi için ulusal sağlık politikaları ve stratejilerine uygun, modern cihazlarla, kaliteli, hasta ve çalışan güvenliğinden ödün vermeden güvenli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti sunumu çalışmalarımız artarak devam etmektedir” dedi.