Türk deri ihracatçılarının Kazakistan’daki temaslarında Caspian Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzalandı.

Türk deri ihracatçılarının Kazakistan’daki temaslarında Caspian Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzalandı.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, 3-5 Ekim tarihleri arasında Kazakistan’ın Almatı kentinde ayakkabı, çanta ve aksesuar, deri konfeksiyon sektörlerine yönelik 19 Türk firma ile sektörel ticaret heyeti organizasyonu gerçekleştirdi. Caspian Üniversitesi ile karşılıklı projelerin geliştirilmesi için bir iş birliği protokolü de imzalandı.

Son bir yıldır Kazakistan pazarına yoğunlaştıklarını açıklayan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, “2021 yılı ekim ayında Kazakistan’a bir inceleme heyeti düzenledik ve bir yıl süren hazırlıkların sonunda sektörel ticaret heyetimizi gerçekleştirdik. Kazakistan, artan ticaret hacmi ve güçlü ekonomisiyle dikkat çeken bir ülke. Bölgede Türk ihraç ürünlerinin marka değeri oldukça yüksek. Aynı zamanda güçlü kültürel iş birliklerimizin olması, iki ülke arasındaki ticaretimize olumlu yansıyor. Üç gün boyunca 19 firmamız, 256 alıcı Kazak firma temsilcisi ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Kazakistan sektörel ticaret heyeti organizasyonumuzu yüksek katılımla ve yeni ticari bağlantılarla birlikte tamamladık” dedi.

Gündemde önemli projeler var

2021 yılında Türkiye geneli deri ve deri mamulleri ihracatının yüzde 29 artarak 1 milyar 726 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini açıklayan Zandar, sözlerine şöyle devam etti:

“Kazakistan’a 2021 yılında yüzde 113 artışla 43 milyon dolarlık deri ve deri mamulleri ihracatı yaptık. 2022’nin 9 aylık döneminde Kazakistan’a 22 milyon dolarlık deri ve deri mamulleri ihracatımız var. 2019’dan 2021 yılı sonuna kadar Kazakistan’a deri ve deri mamulleri ihracatımız yüzde 1000 oranında arttı. 2022 eylül ayında özellikle deri konfeksiyonunda Kazakistan, Türkiye geneli ihracatta 9’uncu sırada yer alıyor. Kazakistan bizim kardeş ülkemiz, derin tarihi bağlarımız var. Biz iki ülke arasındaki bu köklü ilişkileri akademi-sanayi iş birliğiyle daha da kuvvetlendirmeyi hedefliyoruz. Bu yüzden Kazakistan’ın en iyi üniversitelerinden Caspian Üniversitesi ile karşılıklı projelerin geliştirilmesi için bir iş birliği protokolü imzaladık. Türkçe derslik açılması, üniversite bünyesinde moda tasarım fakültesi kurulması ve Türkçe bilen Kazak öğrencilere staj imkanı sağlanmasını gündemimize aldık. Yakın zamanda Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ekonomi Üniversitesi ile içerik için bir araya geleceğiz.”

Ortak koleksiyonlar

Erkan Zandar, “Önümüzdeki dönemde farklı sektörlerimizle Kazakistan’da daha fazla etkinlik gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Deri mamullerinde ülkemiz ciddi bir geçmişe sahip. Moda sektöründe olduğu gibi tasarım konusunda da başarılı çalışmalarımız var. Kazak firmalarla iş birliği yapmanın yanı sıra Türk deri sanayisi olarak Kazak tasarımcılarla ortak koleksiyonlar geliştirmek istiyoruz. Başarılı geçen alım heyetimiz sonrasında Kazakistan’ı yeni hedef pazar olarak belirledik. 1-3 Mart 2023 tarihlerinde daha fazla firmamızın katılımıyla yeni bir sektörel ticaret heyeti organizasyonu için hazırlıklara başladık" ifadelerini kullandı.

Heyet açılış töreni ve üniversite protokol imza törenine Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, Azerbaycan Almatı Başkonsolosu Anar Huseyinzade, Ticaret Ataşeleri Sıddık Kaya ve Ekrem Alper Bozkurt, Eğitim Ataşesi Mahmut Ağırman katıldı.

Deri ve deri mamulleri ihracatı 1,5 milyar doları aştı

Türkiye geneli 2022 yılı ocak-eylül dönemi deri ve deri mamulleri ihracatı yüzde 21 ivmeyle 1 milyar 534 milyon dolara ulaştı. Ayakkabı ihracatı yüzde 19 artışla 915 milyon dolar, deri saraciye yüzde 35 artışla 228 milyon dolar, deri postlar yüzde 15 artışla 221 milyon dolar, deri ve kürkten giyim eşyası yüzde 19 yükselişle 168 milyon dolar oldu.

Ege Bölgesi, 9 ayda 104 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirerek yüzde 22 artışla 149 milyon dolara ulaştı. 2022 yılı ocak-eylül döneminde yüzde 36 artışla toplam 91 milyon dolarlık ayakkabı ihracatında 12 milyon dolarla Almanya, yüzde 15 artışla toplam 20 milyon dolarla deri konfeksiyon ihracatında 5 milyon dolarla Fransa, toplam 18 milyon dolarlık deri post ihracatında 3 milyon dolarla Portekiz ve Hindistan, yüzde 41 artışla toplam 18 milyon dolarlık deri saraciye ihracatında yüzde 87 artışla 5 milyon dolarla Hollanda öne çıkıyor. Ege Bölgesi’nde deri ve deri mamulleri ihracatındaki ilk 5 ülke Almanya yüzde 6 artışla 20 milyon dolar, Hollanda yüzde 32 artışla 13 milyon dolar, Birleşik Krallık yüzde 32 ve ABD yüzde 13 artışla 11 milyon dolar, İtalya yüzde 64 yükselişle 10 milyon dolarla yer alıyor.