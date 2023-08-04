Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nin (DOSB) dere yatağından giden mevcut kapalı sistem atık su ve deşarj hattı, farklı bir noktaya deplase ediliyor. Isparta Belediyesi’nin de destek verdiği çalışmalarda yaklaşık 540 metrelik atık su ve deşarj hattı deplase edilerek, daha sağlıklı bir hale getiriliyor.

Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından destek verilen çalışmalarda Deri İhtisas ve Karma OSB’nin mevcut kapalı sistem atık su ve deşarj hattı hem yenileniyor hem de farklı bir noktadan daha sağlıklı bir hale ulaştırılıyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Deri İhtisas ve Karma OSB Başkanı Eşref Bıtrak, mevcut atık su ve deşarj hattının dere yatağından geçtiğini bu nedenle sağlıklı bir yapıda olmadığını söyledi. Hattın yağmur ve sel olaylarında yıprandığını dile getiren Bıtrak, “Hattın tamiratını bu yıl 3-4 kez yaptık. Şimdi önümüzde bir kış sezonu daha var. Dolayısıyla bu hattın verimli olması önümüzdeki yıl için çok sağlıklı olmayacak. Hattın geçtiği bölgede sanayi bölgesi. Burası dolduğu zaman hatlarımızın kapakları 5-6 metre aşağıda kalacak. İleride bir problem olduğu zaman müdahale etme şansımız olmayacak. Deri OSB’den çıkan atık su ve deşarj hattı zaten kapalı sistemle gidiyor. Şimdi biz bunu önümüzdeki 20-30 yıl boyunca kalıcı olarak yeni yapılan yol kenarından tekrar belediye hattına bağlayıp oradan Dereboğazı istikametinde deşarjını sağlamış oluyoruz” dedi.

Isparta Belediyesi’nin çalışmalara makineleri ile destek verdiğine değinen Eşref Bıtrak, “Malzemeleri ve diğer ekipmanları Deri OSB kendisi temin ediyor. Belediyemizin desteklerinden dolayı Sayın Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e çok teşekkür ediyorum. Burası yaklaşık 540 metre. Bu hattı yenilemiş oluyoruz Hem hattımız kısalmış oluyor hem de dere yatağında sağlıksız çalışan hattımızı ileriye dönük daha sağlıklı, problemsiz hale getirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.