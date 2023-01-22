Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Adana Müdürlüğü tarafından Mersin’in Mut ilçesine yapılan Dereyurt Göleti tamamlanarak su tutmaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Adana Müdürlüğü tarafından Mersin’in Mut ilçesine yapılan Dereyurt Göleti tamamlanarak su tutmaya başladı.

Temelden yüksekliği 41 metre olan gölet ile dekar başına 2 bin 855 lira gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 9,341,830 TL. katkı ve yaklaşık 450 kişiye istihdam alanı sağlaması hedefleniyor. Gölet bölgede Çukurbağ, İbrahimli ve Hacıahmetli mahallelerine ait 4.230 dekar zirai arazilerinin sulanmasını sağlayacak.

Hacıahmetli Mahalle Muhtarı Abdullah Büyüktatlı, göletin, Hacıahmetli, Çukurbağ ve İbrahimli mahallelerinde toplamda 4 bin 230 dekar tarım arazisinin sulanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.