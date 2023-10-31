Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde dere yatağına düşen Türk bayrağı, İhlas Haber Ajansı İnebolu İlçe Temsilcisi tarafından çamurun içinden alınarak muhafaza edildi.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde, ilçe merkezinden geçen Söke çayı üzerinde dere yatağına düşmüş şekilde Türk bayrağı görüldü. Dere kenarında kaldırımda yürürken gördükleri Türk bayrağını almak isteyen iki genç kadın, çamura saplanmış bayrağı alamayınca kendilerini görüntüleyen İhlas Haber Ajansı İnebolu İlçe Temsilcisi Muhammed Kömeçoğlu’ndan yardım istedi. Kömeçoğlu, Söke çayına inerek dere yatağında çamura saplanmış Türk bayrağını çubuk yardımıyla bulunduğu yerden alarak muhafaza etti.

Kömeçoğlu, “İstiklal Madalyalı tek ilçe olan İnebolu’da dere yatağına düşen Türk bayrağını yerde bırakmadık ve bırakmayacağız. Ülkemiz, nice yüz yıllara inşallah. Cumhuriyetin 100. yılının mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.