Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde dereye düşen karacayı itfaiye ekipleri kurtardı. Ekipler, dereden merdiven yardımıyla omuzlarına aldıkları karacayı sağ salim çıkartmayı başardı.

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde Çam Deresi’ne düşen bir karacayı fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kemalpaşa İtfaiye ekipleri, karacayı bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucunda, karaca sağ salim kurtarıldı. Dereye konulan merdivenle ekipler karacayı omuzlarına alarak çıkardı. Kurtarılan karaca, Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edilerek, doğal ortamına geri bırakıldı.