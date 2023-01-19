İnönü Kaymakamlığı ve İnönü Belediye Başkanlığının destekleriyle İnönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülmekte olan "Bizim Köyümüz Bizim Okulumuz" projesi etkinlik sınıfı Dereyalak İlkokulu Köy Yaşam Merkezinde açıldı.

İnönü Kaymakamlığı ve İnönü Belediye Başkanlığının destekleriyle İnönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülmekte olan "Bizim Köyümüz Bizim Okulumuz" projesi etkinlik sınıfı Dereyalak İlkokulu Köy Yaşam Merkezinde açıldı.

Etkinlik sınıfının açılışına Vali Yardımcısı Salih Altun, İnönü Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, İnönü Belediye Başkan Vekili Serhat Hamamcı, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. İlçe okullarında görev yapan öğretmenlerin, gönüllülük esasında çalışmada bulundukları etkinlik sınıfında; akıl zekâ oyunları merkezi, eğlence ve oyun alanı, geri dönüşüm malzemelerinden yapılan kitap okuma köşesi, resim sanat merkezi ve bilişim köşesi yer alıyor.

Birleştirilmiş sınıfta eğitim gören öğrencilerin ders içi ve ders dışı saatlerde faydalanacağı etkinlik sınıfı öğrenci ve veliler tarafından memnuniyetle karşılandı. İnönü Halk Eğitimi Merkezi giyim kursu kursiyerlerinin hazırladığı ürünler de Dereyalak Köy Yaşam Merkezinde sergilenerek, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.