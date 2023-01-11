Antalya’nın Serik ilçesinde debisi yükselen derenin karşı tarafından aracıyla mahsur kalan bir kişi, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Antalya’nın Serik ilçesinde debisi yükselen derenin karşı tarafından aracıyla mahsur kalan bir kişi, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Akbaş Mahallesi’nde saat 14.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Akbaş Göleti ile Gelin Şelalesi arasında kalan derenin debisinin yükselmesi sonucu aracıyla mahsur kalan Taylan Kanbir, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, çalışma başlattı. İlk olarak Kanbir’in aracını güvenlik alana park etmesini isteyen ekipler ardından Kanbir’i bulunduğu yerden halat yardımıyla kurtardı.